Первый самолет МЧС России сел в Индии для оказания экстренной помощи населению

Нью-Дели, 29 апреля. Первый из двух самолетов МЧС России с экстренной гуманитарной помощью приземлился в аэропорту Нью-Дели в Индии, сообщают журналисты.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил индийскому премьеру Нарендру Моди о решении предоставить стране экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса.

Всего в Индию из России поступят более 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом, в том числе оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства. Индия находится на втором месте по количеству выявленных случаев COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ситуация с коронавирусом в Индии значительно ухудшилась с середины апреля. Несколько дней подряд страна ставила мировые антирекорды по количеству зараженных за сутки.