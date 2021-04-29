Юрист рассказал, что нельзя делать после ДТП

Москва, 29 апреля. Есть правила ПДД на случай аварии, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Во-первых, нужно сохранять здравый смысл и не поддаваться эмоциям, отметил специалист в беседе с «Прайм».

«Если Вы стали участником ДТП и осознали это, например, почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надежно его зафиксировать», — напомнил Миронов.

Как только вы попали в ДТП, следует сразу выставить знак аварийной остановки на определенном расстоянии — не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров за городом. Даже если подступает паника, перед тем, как выбежать из машины, нужно активировать стояночный тормоз и не включить аварийную сигнализацию.

Недавно стало известно, что машины АвтоВАЗа попали в британский рейтинг самых массовых моделей мира. Самым популярным автомобилем стал Toyota Corolla, которого продали 46 миллионов экземпляров за все время существования.