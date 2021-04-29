Отпускные цены на яйца снизились накануне Пасхи

Москва, 29 апреля. Производители отметили снижение отпускных цен на яйца в начале этой недели. Они сильно приблизились к значениям в начале года.

В преддверии празднования Пасхи торговые сети сделали запас продукции, поэтому у производителей снизились объемы закупок. Из-за падения спроса, уменьшились отпускные цены. Об этом рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, передают «Известия».

Снижение отпускных цен началось десять дней назад. Оно составило от пяти до десяти процентов на столовые яйца первой и второй категорий. Снижение стоимости яиц у производителей было вызвано тем, что ритейлеры закупили необходимый объем. Это снизило востребованность продукции, отметила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Ранее производители заявили о росте себестоимости молока в России. Себестоимость сырья в прошлом году выросла на 15%, на 5-6% увеличилась стоимость переработки. При этом розничные цены повысились только на 4% и в текущем году останутся в рамках инфляции.