«Как это мелко»: польские читатели недовольны WADA из-за убранного флага РФ на турнире

Варшава, 29 апреля. В ходе финального матча Чемпионата мира по шашкам между Россией и Польшей организаторы убрали российский флаг, что противоречит правилам турнира.

Нахождение флага России не вызывало вопросов первые три дня соревнований. Он был установлен на игровой стол, а также демонстрировался на трансляции. Однако 27 апреля во время классической партии один из организаторов получил звонок от WADA с требованием убрать российскую символику или, в противном случае, последуют санкции. Об этом сообщает ИноСМИ.

Польские читатели не остались равнодушными. Они считают, что ВАДА и организаторы поступили некрасиво и подчеркивают, что по правилам турнира запрещено вмешиваться в игру и отвлекать участников.

«Хорошо, это были шашки, если бы кто-нибудь вошел на ринг в ходе боксерского матча, вот был бы скандал», — сыронизировал пользователь под ником krzysztof_ptk.

Другой читатель отмечает, что российская шашистка Тамара Тансыккужина не сама принесла флаг. В такой ситуации страдают и честные спортсмены. Он не понимает, как допинговый скандал с Россией связан с шашками.

«Россиянке следовало прервать партию! Вне зависимости от всего контекста, такие вещи не делаются во время игры!» — заявил Niezalany.

«Неважно, какой страны касается эта ситуация, такое поведение недостойно, оно свидетельствует о низком культурном и интеллектуальному уровне тех, кто нечто подобное сделал», — поделился мнением michus00.

Ранее стало известно, что решение о допуске зрителей на Олимпиаду-2020 в Токио примут в июне.