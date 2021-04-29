Global Times: «цветная революция» против России провалится

Москва, 29 апреля. Автор материала считает, что «цветная революция» от США не может быть реализована в России. На Украине, в Грузии и Киргизии это произошло только потому, что были конфликты фракций.

Президент США Джо Байден и его администрация продолжают вести политику давления на Москву. Белый дом ввел несколько пакетов санкций, ожидая, что Кремль «сдаст назад», но ожидаемого эффекта ограничения не принесли. Об этом сообщает ИноСМИ.

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн вспоминает слова советника министра обороны России Андрея Ильницкого, который заявил о психологической войне Запада против РФ. По его мнению, этот шаг можно считать аналогом «цветных революций», которые применялись на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве.

«Увидеть эту стратегию в действии можно было в время крупнейшей волны протестов в России за последние годы. Ее спровоцировало возвращение в страну оппозиционера Алексея Навального в начале 2021 года. На самом деле большинство участников просто хотели выразить свое недовольство тем, как правительство борется с эпидемией», — отмечает Хэн.

Он добавил, что Запад не упустил бы возможность оказать давление на Кремль. Поэтому он поддержал протесты посредством своих посольств. Помимо этого, США через манипуляции решили повернуть международное мнение против президента России Владимира Путина и российского правительства.

«Эти меры — калька с предыдущих цветных революций, которые привели к падению законно избранных режимов в странах, чье развитие серьезно затруднено. Факты доказывают, что цветные революции еще нигде не привели к «демократии и свободе»», — поделился мнением автор.

Эксперт добавил, что многие опасались новой волны «цветных революций», когда в 2020 году президент США Джо Байден и его демократическая партия пришли к власти. Однако это не сработает, поскольку Запад уже не так влиятелен

«По сравнению с развивающимися странами, США демонстрирует тенденцию к замедлению экономического развития и социального управления. Так, западные страны не смогли взять под контроль пандемию COVID-19: у них хватает своих проблем. Следовательно все, что им остается на данном этапе — это манипулировать общественным мнением ради новых нападок на Россию», — резюмировал Цуй Хэн.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев оценил продуктивность нападок Джо Байдена на Владимира Путина.