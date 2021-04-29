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ПСЖ проиграл «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Спорт
ПСЖ проиграл «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
vk.com  /  ФК Зенит

Париж, 29 апреля. Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) проиграл на своем поле английскому клубу «Манчестер Сити» в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов.

Игра прошла на парижском стадионе «Парк де Пренс». В первом тайме преимущество было на стороне хозяев поля. Защитник ПСЖ Маркиньос открыл счет в поединке.

Гостям удалось отыграться на 64-й минуте. Гол забил полузащитник Кевин Де Брейне. Через семь минут нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез вывел свою команду вперед. Парижане, несмотря на приложенные усилия, не смогли помешать английской команде увезти домой победу.

Ответная игра запланирована на 4 мая. Она пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретились мадридский «Реал» и английский «Челси». Команды забили друг другу по одному мячу.

футбол лига чемпионов манчестер сити псж
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