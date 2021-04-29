Водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским в Ингушетии

Магас, 29 апреля. Мужчина открыл огонь по силовикам и был ликвидирован ответным огнем в Ингушетии, сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах СМИ.

Инцидент произошел на окраине Назрани рядом с границей Северной Осетии и Ингушетии. Перестрелка произошла 28 апреля вечером. Силовики остановили автомобиль Toyota Camry с тонированными стеклами и попытались досмотреть его. Но водитель оказал вооруженное сопротивление.

«Неизвестный из машины открыл огонь по правоохранителям в сельском поселении Майском и был ликвидирован ответным огнем», — цитирует источник в правоохранительных органах регионах ТАСС.

По данным агентства, убит житель села Кантышево в Ингушетии, который находился в федеральном розыске.

Ранее Следственный комитет задержал в Ингушетии 25-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве мачехи бейсбольной битой. Инцидент произошел в сельском поселении Плиево Назрановского района республики.