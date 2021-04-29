Минобороны модернизирует самый восточный военный аэродром России

Петропавловск-Камчатский, 29 апреля. Минобороны РФ начало модернизацию самого восточного российского военного аэродрома Елизово под Петропавловском-Камчатским.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что Елизово является единственным военным аэродром, непрерывно функционирующим на востоке страны. На нем базируется 317-й смешанный авиаполк, имеющий истребители, вертолеты разных типов, беспилотники, транспортные и противолодочные самолеты.

«Елизово считается аэропортом совместного базирования, куда летают также гражданские самолеты и авиация Федеральной службы безопасности, обеспечивая сообщение с Камчаткой. Это один из самых важных объектов в регионе», — цитирует специалиста газета «Известия».

Согласно утвержденному плану, в Елизово построят бетонные укрытия для авиатехники, а также обновят системы связи, посадки и навигации.

Модернизация началась весной, точный срок окончания работ не называется.

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