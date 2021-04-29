Части корабля-рекордсмена «Прогресс МС-14» затопят в Тихом океане

Москва, 29 апреля. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» в ночь на четверг сойдет с орбиты, его части затопят в несудоходной части Тихого океана, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Двигательную установку корабля включат на торможение в 03:01:28 на четыре минуты. Согласно расчетам службы баллистического обеспечения полета станции в плотные слои атмосферы аппарат войдет в 03:34:23.

Расчетный район падения несгоревших фрагментов «Прогресса МС-14» расположен в 3 150 км от города Веллингтон и 7 390 км от города Сантьяго.

«Госкорпорация Роскосмос выполнила необходимые процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов», — цитирует пресс-службу госкорпорации ТАСС.

Грузовик «Прогресс МС-14», который установил рекорд по длительности нахождения на орбите, был запущен к МКС 25 апреля прошлого года. С его помощью совершено 10 коррекций орбиты.

Ранее директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов сообщил, что на новой национальной российской космической станции будет искусственная гравитация. Добиться этого специалисты планируют благодаря специальным модулям с центрифугой короткого радиуса.