Президент США выразил соболезнования в связи с кончиной астронавта Коллинза

Вашингтон, 29 апреля. Президент США Джо Байден соболезнует в связи с кончиной астронавта NASA, участника миссии по полету «Аполлона-11» на Луну Майкла Коллинза.

Глава Белого дома отметил, что оставшийся на орбите Луны Коллинз, возможно, не прославился, как Нил Армстронг и Базз Олдрин, но был их «равноправным партнером».

Смерть Коллинза в среду подтвердили члены его семьи. Американскому астронавту было 90 лет. Первый полет Майкла Коллинза в космос состоялся в 1966 году. Американец стал первым в мире человеком, который два раза выходил в открытый космос.