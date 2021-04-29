Полиция разыскивает россиянку после жестокого убийства младенца

Кабардино-Балкария, 29 апреля. Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в убийстве новорожденной девочки, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.

Следователи ведут поиски жительницы Кабардино-Балкарской Республики по подозрению в убийстве новорожденной дочери, тело которой обнаружили 23 апреля на полигоне бытовых отходов неподалеку от селения Урвань. О местоположении женщины пока неизвестно, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Правоохранительные органы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, сообщить. В соответствии с ориентировкой, разыскивается ранее судимая женщина плотного телосложения, рост 165-170 см. Волосы светлые, лицо круглое, под правым глазом родинка. Может представляться другим именем.

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