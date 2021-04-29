Задержан бывший директор академии «Чертаново»

Москва, 29 апреля. Спортивный директор академии «Чертаново» Сергей Хабаров и экс-директор Николай Ларин задержаны в связи с уголовным делом.

В академии «Чертаново» проведены обыски. Для дачи показаний в отделение полиции увезли несколько человек, в том числе Хабарова и Ларина. Экс-директор академии объявил об уходе 30 марта.

По данным портала «Спорт—Экспресс», задержания связаны с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и клуба Олимп-ФНЛ с таким же названием.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» неожиданно потеряли очки в Ярославле в матче с «Шинником», который занимает последнее место в ФНЛ, и уже потерял даже теоретические шансы на сохранение места во втором по силе российском дивизионе.