Скончался «испанский хохотун» Хуан Борха: вспоминаем лучшие мемы 

Юморист Хуан Хойя Борха, известный как герой мемов «хохотун», скончался в среду в испанской Севилье. Его фамилия в России мало кому знакома, но его заливистый смех знает практически каждый интернет-пользователь. ФАН вспоминает лучшие мемы с участием испанца.

Борха стал популярным после интервью 2002 года. В разговоре с телеведущим Хесусом Кинтеро он рассказал историю, как работал посудомойщиком и упустил почти 20 сковород, которые замочил на ночь в океане. В итоге 19 из 20 сковородок унесло приливом. Во время интервью Хуан Борха несколько раз заходился заразительным смехом, от чего вскоре получил прозвище «Эль Риситас», то есть «Хохотун».

Здесь можно посмотреть оригинальный перевод интервью:

Как сообщает испанское издание ABC, Борха с сентября находился в больнице в Севилье из-за болезни сердечно-сосудистой системы. После осложнений ему ампутировали ногу. В среду состояние испанца ухудшилось, он скончался.

Вирусные видео с «Хохотуном» начали набирать популярность с 2014-2015 годов. На знаменитое интервью накладывали русские субтитры по самым различным темам. Так, к примеру, однажды Борха «превратился» в разработчика игр World of Tanks.

В 2016 году Борха «перевоплотился» в тогда уже бывшего тренера сборной России по футболу Фабио Капелло. В пародийном видео «Капелло» шутит о своей работе с российской командой и о том, что никто ничего не сделает ему за проигрыши.

Напомним, в июле 2015 года сборная разорвала контракт с тренером, за что тот получил от РФС рекордную в истории компенсацию в размере около 930 млн рублей.

Пользователи запускали пародийные ролики с испанским хохотуном ко всем занимательным российским новостям. Крайне смешным получилось видео, в котором Борха «рассказывает» об открытии памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка в Нововоронеже. Тогда, напомним, монумент снесли спустя три дня после открытия из-за жалоб местных жителей.

Видео о том, как отец впервые пошел на родительское собрание в школу.

Не обошлось и без политической повестки. В одном из роликов Хохотун до слез смеется над дебатами с Ксенией Собчак.

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