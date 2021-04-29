Телеведущий-хохотун Хуан Хойя Борха умер в Испании

Севилья, 29 апреля. Скончался испанский актер и телеведущий Хуан Хойя Борха, получивший в Сети прозвище «хохотун».

Артист ушел из жизни на 66-м году жизни, пишет ABC de Sevilla. Согласно данным источника, у испанца были проблемы с сосудами. В начале осени прошлого года ему ампутировали ногу. С того времени он лежал в больнице Вирхен дель Росио в Севилье. Причиной смерти могли послужить осложнения после проведенной операции.

Борха получил широкую известность в Сети после ролика из эфира телевизионного шоу. Актер рассказывал историю из своей жизни и не смог сдержать заразительного смеха. Видео заливающегося хохотом ведущего стало вирусным, а скриншоты «разлетелись» на мемы.

Ранее скончалась народная артистка РФ, актриса Российского академического молодежного театра Нинель Терновская. Ей было 94 года. Дата и место прощальной церемонии будет объявлено позже.