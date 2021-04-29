«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского

Париж, 29 апреля. На днях Россия объявила об отходе войск из приграничных районов. В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал армию сохранить боевые позиции, что не понравилось французам.

Украинский лидер заявил, что приветствует меры, которые направлены на сокращение военного присутствия, однако Киев все равно будет бдительным. В Белом доме считают заявления Москвы неубедительными. Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что «пока рано принимать это за чистую монету». Однако читатели французского читателя Le Figaro не оценили подобные выступления со стороны Украины и США. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Как он еще не устал кричать до того, как ему стало больно? Это совсем несерьезно…», — поделился мнением пользователь под ником ca18.

Читатель Арнольд Мазират заявил, что украинцы «облажались», Евросоюз от них «отмахнулся», а Соединенные Штаты «их не хотят», как и Россия. По его мнению, только НАТО льстит Украине, чем провоцирует российского президента.

«Зеленский убежден, что россияне его боялись. Он и впрямь клоун», — подчеркнул читатель Themistoclius.

Еще один комментатор отметил, что напряженность в отношениях с РФ спала. Однако, на самом деле, не Россия ее создала, а жителям Евросоюза нужно привыкнуть к тому, что крымчане решили вновь стать русскими и проголосовали за это на референдуме.

«Почему у нас такая короткая память? Хотя есть множество киноархивных материалов. Российская армия находится в России, но мы забываем о бандитизме, проституции, торговле людьми и коррупции там, где расположены американские военные базы: в Корее, во Вьетнаме, под флагом НАТО в Германии, Италии, Греции, Франции», — отметил Даниэль Лучак.

Ранее украинский журналист Руслан Коцаба заявил, что учения армии России сделали украинское правительство пацифистами.