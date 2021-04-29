Американцы массово пожаловались на сбои в работе сервисов Apple

Нью-Йорк, 29 апреля. Downdetector зафиксировал сбои в работе сервисов американской компании Apple. Массовые жалобы на это поступили из США.

Пользователи сервиса iTunes пожаловались на проблемы с загрузкой данных, а еще на трудности при входе в аккаунт. Американцы также указали на некорректную работу App Store. О сложностях при подключении к сервису сообщили 85% пользователей. Еще 14% было не войти в свою учетную запись.

Сбои в работе наблюдались и у музыкального сервиса Apple Music. В большинстве жалоб говорилось о проблемах при прослушивании музыки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России недавно оштрафовала Apple на 12 млн долларов. Американская компания должна выплатить штраф за непрозрачные правила допуска приложений в магазине App Store, а также за препятствование разработчикам ресурсов родительского контроля.