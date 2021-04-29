Два человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 29 апреля. Стрельба произошла в бизнес-центре в Нью-Йорке (США), сообщают СМИ.

В результате инцидента погибли два человека. Сам стрелок пока не нейтрализован, сообщает РЕН ТВ. Более подробной информации о случившемся нет.

Ранее мужчина открыл огонь по толпе людей на 9-й улице Коллинз авеню в американском штате Флорида. Момент стрельбы засняли камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, что мужчина несколько раз стреляет в направлении людей, а затем сбегает с места преступления. Во время стрельбы одного человека ранили в ногу, ему оказали помощь медики.

Полиции не удалось сразу поймать стрелка. Правоохранительные органы начали поиск свидетелей преступления и тех, кто мог бы опознать стрелявшего.