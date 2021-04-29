Вашингтон, 29 апреля. Выводы расследования по делу о MH17 не столь однозначны, как кажутся: нельзя исключать виновность Украины, заявил американский эксперт по международным СМИ Оливер Бойд-Барретт.

Досудебные слушания по делу MH17 завершились в конце 2020 года. Прокуратура Нидерландов возбудила уголовное дело в отношении трех россиян, обвиняемых в доставке в Донбасс ракетной установки «Бук», из которой якобы был сбит гражданский борт. Американский эксперт в колонке для MintPress News подчеркивает, что в расследовании авиакатастрофы далеко не все так очевидно, как об этом принято считать на Западе. Причастность Украины к гибели людей исключать нельзя.

«Презумпция вины России в ударе по MH17 в июле 2014 года чрезвычайно удобна правительству Украины», — приводит перевод колонки Бойда-Барретта «ПолитРоссия».

Политолог подчеркивает, что большая часть доказательств, собранных Объединенной следственной группой (JIT), была предоставлена СБУ — органом, который существует исключительно для обслуживания интересов Украины. Члены JIT в ответ тепло поблагодарили украинских силовиков за сотрудничество. Однако вопросы к Киеву о его роли в трагедии с MH17 остаются.

«Совершенно не очевидно, что сама Украина не виновата», — констатирует эксперт из США.

Бойд-Барретт напомнил, что Украина не стала закрывать воздушное пространство над зоной боевых действий на востоке страны для гражданских лайнеров. Не учитывался даже тот факт, что незадолго до инцидента с MH17 в Донбассе было сбито несколько военных самолетов. Помимо этого, есть веские причины подозревать, что украинские истребители могли находиться в непосредственной близости от MH17 и атаковать гражданский борт. Или же прикрываться им перед ЗРК противника.

Представители республик Донбасса неоднократно высказывали мнение, что Киев сохранил воздушное пространство открытым специально, чтобы иметь возможность использовать гражданские авиалайнеры для маскировки. Не исключено, что Киев готовил провокацию, чтобы очернить Россию и спровоцировать вмешательство Запада.

«Изучение истории MH17 учит нас, что нельзя полагаться на безукоризненность официально поддерживаемых и одобренных международных юридических процессов», — подчеркивает американский эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что Агентство федеральных расследований (FLB) выложило материалы, доказывающие виновность Украины в трагедии над Донбассом. Международная следственная группа получила эту информацию еще в 2017 году. Однако СБУ приказала уничтожить все доказательства причастности Киева к трагедии.