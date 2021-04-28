Русский бизнесмен предложил Трампу вместе бороться с цензурой Google

Москва, 28 апреля. Единственный способ победить цензуру в Сети — объединить силы единомышленников и создать совместные платформы, заявил учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Российский бизнесмен направил открытое письмо бывшему президенту США Дональду Трампу, в котором напомнил, что «Царьград» также подвергся цензуре из-за отстаивания традиционных ценностей.

«Я, как и Вы, верю, что единственный способ противостоять цензуре — создавать собственные платформы», — подчеркивает Малофеев.

Оценив ситуацию, бизнесмен пришел к выводу, что «лучшим вариантом будет объединить силы единомышленников, а не создавать такие платформы в одиночку». Поэтому он предлагает Трампу помощь в реализации этой инициативы.

В своем письме предприниматель напомнил, что российский суд «наложил серьезные штрафы на YouTube», уличив компанию в цензуре телеканала. Таким образом, впервые суд применил серьезные ограничения на способность технологического гиганта препятствовать праву на свободу слова. YouTube обязали восстановить канал Малофеева под угрозой роста штрафов до 75,5 млрд долларов.

Чтобы бороться с цензурой корпорации Google, бизнесмен предлагает Трампу объединить усилия.

«Подавать иски с требованием о защите права на свободу слова, как это сделал я, которые принесут реальный ущерб технологическим компаниям, а заодно привлекут внимание к тому факту, что цензура реальна. Или сотрудничать с нами в создании платформы будущего, основанной на принципе свободы слова. По второму пункту России есть что предложить. У нас есть великолепные программисты», — говорится в письме.

Подводя итог, Малофеев отметил, что весь мир знает, как у Трампа и его избирателей «были украдены выборы», а главное, как информацию об этом скрывают технологические гиганты. Он лично и большинство россиян готовы бороться за свободу слова всеми возможными способами.

Отметим, годом ранее корпорация Google заблокировала аккаунт ФАН и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. В редакции подчеркивали, что никаких нарушений правил Google, международного или российского законодательства редакция не допускала. Все удаленные видео являлись документальными репортажами или трансляциями реальных событий, а их удаление является актом политической цензуры.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что зафиксирована регулярная цензура со стороны администрации YouTube в отношении контента российских СМИ. В качестве предлога используется якобы несоответствие контента возрастной категории. По мнению администрации сервиса, показанные на российских федеральных телеканалах фильмы могут быть доступны только для совершеннолетних.