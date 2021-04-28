Париж, 28 апреля. Франция считает «нормандский формат» переговоров действенным и соответствующим задачам урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками» наряду с «нормандским». В пользу уже действующего формата переговоров высказался официальный представитель МИД Франции.

«Мы остаемся уверенными в том, что нормандский формат остается наилучшим для достижения прогресса [в вопросе урегулирования конфликта], как это и происходило и ранее», — заявили в МИД Франции.

Франция и Германии продолжают делать все для полной реализации положений минских договоренностей. При этом министры иностранных дел Группы семи высоко оценили усилия Парижа и Берлина, а также поддержали «нормандский формат» как возможность гарантировать полную реализацию положений минских договоренностей.

Ранее китайский политолог ранее развеял надежды Украины на поддержку Запада в борьбе против РФ. Украина надеется вступить в НАТО, чтобы получить поддержку Запада в возможной войне против РФ. Однако на деле на сторону Киева мало кто торопится.