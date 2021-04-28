Эксперт по энергетике предрек кризис в ЕС из-за отказа от российских нефти и газа

Москва, 28 апреля. Европа столкнется с жесточайшим энергетическим кризисом и лишится углеводородов, отвернувшись от РФ, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт в беседе с изданием «ПолитРоссия», напомнил что в прошлый год, который оказался кризисным для всего мира из-за пандемии коронавируса, Россия поставила в ЕС порядка 180 миллиардов кубометров газа. В рекордные же периоды российский экспорт составлял свыше 200 миллиардов кубометров. По его словам, мир просто не выпускает таких объемов углеводородов, чтобы заменить объемы из РФ.

Таким образом, можно сказать, что Россия считается крупнейшим поставщиком газа в Европу. Следовательно, отказ от российских ресурсов обернется для европейских государств жесточайшим экономическим и энергетическим кризисом.

«Допустим, завтра отключают они поставки российского газа. Цены сразу подскочат до отметки в одну или даже две тысячи долларов за тысячу кубов. Долларов двести будет стоить и баррель нефти. То есть цены астрономические», — отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что страны Европы планируют полностью оказаться от российских нефти и газа, чтобы «наказать» РФ за так называемую «агрессию» в адрес Украины, указано в проекте резолюции Европарламента, принятие которой ожидается в четверг, 29 апреля.