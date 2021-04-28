Российский онколог назвал причины выявления рака на поздних стадиях

Москва, 28 апреля. Рост раковой опухоли невозможно упустить при регулярном прохождении диспансеризации и проведении необходимой диагностики.

Такое заявление сделал российский онколог Михаил Мяснянкин. Он отметил, что заболевания в области онкологии никогда не появляются внезапно. Этому предшествуют определенные факторы, которые могут привести пациента к врачам, передает Пятый канал.

Однако существуют и некоторые агрессивные формы заболевания, которые могут остаться незамеченными при невыполненных в нужное время обследований. Но, как отмечает Мяснянкин, это наблюдается у малой части пациентов.

Зачастую злокачественные образования появляются из-за вялотекущих хронических заболеваний. Люди долгое время не посещают специалиста со своими симптомами и пытаются лечиться своими силами. Упустить рост опухоли при проведении диагностики невозможно.

«Поэтому обязательно необходимо вовремя обследоваться, а также стараться с настороженностью относиться к симптомам», – призвал Мяснянкин.

Недавно российские ученые разработали новую методику измерения жесткости клеток. Она позволит изучать живые клетки, не нанося им урон. Это будет полезно при лечении онкологических заболеваний.