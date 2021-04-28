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Российский онколог назвал причины выявления рака на поздних стадиях

Общество
Российский онколог назвал причины выявления рака на поздних стадиях
pixabay.com

Москва, 28 апреля. Рост раковой опухоли невозможно упустить при регулярном прохождении диспансеризации и проведении необходимой диагностики.

Такое заявление сделал российский онколог Михаил Мяснянкин. Он отметил, что заболевания в области онкологии никогда не появляются внезапно. Этому предшествуют определенные факторы, которые могут привести пациента к врачам, передает Пятый канал.

Однако существуют и некоторые агрессивные формы заболевания, которые могут остаться незамеченными при невыполненных в нужное время обследований. Но, как отмечает Мяснянкин, это наблюдается у малой части пациентов.

Зачастую злокачественные образования появляются из-за вялотекущих хронических заболеваний. Люди долгое время не посещают специалиста со своими симптомами и пытаются лечиться своими силами. Упустить рост опухоли при проведении диагностики невозможно.

«Поэтому обязательно необходимо вовремя обследоваться, а также стараться с настороженностью относиться к симптомам», – призвал Мяснянкин.

Недавно российские ученые разработали новую методику измерения жесткости клеток. Она позволит изучать живые клетки, не нанося им урон. Это будет полезно при лечении онкологических заболеваний.

рак здоровье онкология диспансеризация мяснянкин
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