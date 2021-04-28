Боррель признал неспособность Евросоюза отключить Россию от SWIFT

Брюссель, 28 апреля. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель неспособность ЕС отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Выступая на пленарном заседании Европарламента, он отметил, что институты ЕС ограничены в средствах давления на Россию и призвал страны Евросоюза к сохранению единства. Боррель напомнил, что «внешняя политика остается прерогативой государств-членов» Евросоюза. Глава евродипломатии отметил, что лидеры стран ЕС не должны заявлять одно в Брюсселе и «действовать по-другому» вернувшись в свои столицы.

Кроме того, Боррель сообщил о невозможности отключения РФ от SWIFT и ответил на вопрос о прекращении реализации «Северного потока — 2».

«SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции… «Северный поток» — это противоречивая тема. ЕК уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», — цитирует Борреля РИА Новости.

Он отметил, что если «Северный поток 2» заработает, можно будет «требовать, чтобы он работал прозрачно и без дискриминации».

Боррель отметил, что успехи Москвы в экономике «весьма скромны», а перспективы не радужны. С точки зрения экономики РФ «равняется Италии, немного превосходя Испанию», заявил он, признав, что Россия имеет военную мощь.

Ранее директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских заявил, что Россия ответит на отключение международной межбанковской системы SWIFT. Таким образом дипломат жестко прокомментировал угрозы отключить государство от международной платежной системы.