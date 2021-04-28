Игровая консоль Playstation 5 принесла Sony рекордную годовую прибыль

Токио, 28 апреля. Японская компания Sony продала больше 7,8 млн игровых консолей Playstation 5 (PS5) с момента старта продаж.

Выход PS5 состоялся в ноябре 2020 года. За два месяца консоль разошлась тиражом 4,5 млн копий, а за период с января по март продали 3,3 млн новых игровых приставок от Sony.

На рынке до сих пор присутствует дефицит игровой приставки, а для российских игроков Sony отменила все предзаказы PlayStation 5 Digital Edition, которые были не оплачены. Компания также увеличила цену на все версии консолей на 3 тыс. рублей.

Игровая консоль прошлого поколения Playstation 4 (PS4) была продана в мире тиражом больше 1 млн копий за прошедший квартал, а за весь период продаж этой приставки геймеры купили ее в количестве свыше 115,9 млн штук.

Недавно сообщалось об отмене игры по «Властелину колец». Компания Amazon анонсировала проект еще в 2019 году.