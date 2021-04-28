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Беспилотник Росгвардии помог найти заблудившегося в лесу мужчину

Происшествия
Беспилотник Росгвардии помог найти заблудившегося в лесу мужчину
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Екатеринбург, 28 апреля. Росгвардейцы помогли спасателям в поиске пропавшего в лесу жителя Свердловской области. Они задействовали летательный аппарат ZALA-421, оборудованный специальной видеокамерой.

Накануне вечером мужчина ушел выгуливать собаку в сторону леса и не вернулся. Он несколько раз звонил родным по мобильному телефону. Через некоторое время связь оборвалась.

Сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали район поиска с земли. Авиационный отряд специального назначения Управления Росгвардии по Свердловской области помогал искать пропавшего с воздуха. Беспилотник росгвардейцев передал спасателям изображение, по которому удалось установить предположительное местонахождение заблудившегося мужчины.

Через час потерявшийся гражданин был эвакуирован к ближайшему населенному пункту. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Более 150 сотрудников полиции в настоящее время занимаются поиском восьмилетнего мальчика, пропавшего 27 апреля в Ленинском районе Красноярска. К операции подключены волонтеры и активисты.

росгвардия спасатели свердловская область
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