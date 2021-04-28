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Артема Тарасова отпустили из полицейского участка после перепалки на вокзале

Общество
Артема Тарасова отпустили из полицейского участка после перепалки на вокзале

Бойцов MMA Артема Тарасова и Никиту Солонина освободили из отделения полиции после конфликта с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. Родственники спортсменов отрицают вину молодых людей в произошедшем инциденте.

Днем ранее мужчин обвинили в нарушении общественного порядка во время поездки на «Сапсане». Начальник поезда написал заявление, согласно которому они находились в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировали ссору с банкиром.

Источники сообщили, что прибыв в Санкт-Петербург, бойцы якобы нанесли физические увечья Андрею Сорокину. Однако жена одного из подозреваемых опровергла это.

«Я думаю, что произошла просто какая-то перепалка. Артем вообще не конфликтный человек, не любит ни с кем разбираться, особенно на улице. Поэтому думаю, что он вообще тут не при чем. Скорее всего он пытался как-то уладить ситуацию. А человек, видимо, обиделся. У него оказались связи в отделе, поэтому ребят там сейчас удерживают», — считает Яна, жена Артема Тарасова.

Сам Артем Тарасов пытался общаться с прессой и родственниками, находясь в отделении полиции. Он прокричал через дверь, что все происходящее — это «беззаконие», а инициатором конфликта является Андрей Сорокин.

«Потому что у него есть связи и деньги. В данном случае вице-президент Альфа-Банка («АльфаСтрахования». — прим. ФАН) может засадить кого угодно, являясь сам пьяным, и делать все что угодно», — утверждает боец MMA.

Корней, брат-близнец Артема Тарасова, уверен, что спортсмен не мог быть инициатором конфликта в поезде. По его мнению, в ситуации замешена третья сторона, которая «закручивает гайки».

«По сути, если конфликтная ситуация, люди подрались — это хулиганство. Это не придается такой огласки. А тут, видимо, хотят что-то сделать, придумать к этому новые дела. Мы сейчас узнаем, мы ждем адвоката», — высказал свою точку зрения родственник задержанного.

Адвокат Олег Мазаев подтвердил, что в действиях Артема Тарасова и Никиты Солонина нет состава преступления. Спортсменов могут привлечь только по статье «Мелкое хулиганство».

«Я уже неоднократно слышал про какое-то заявление, но никаких заявлений я не видел. Начальник поезда просто сообщил, что произошла ситуация в поезде, где молодые люди вступили в словесную перепалку и попросил вызвать наряд полиции к поезду. Ничего выходящего за пределы обычной практики не было», — сообщил адвокат.

Тренер Артема Тарасова, Алексей Прокофьев, назвал ситуацию «заказным делом». Также, по его словам, Андрей Сорокин высказывал оскорбления в адрес матерей спортсменов.

«Человек — вице-президент банка, значит, нужно людей обязательно задержать. Ну, ерунда же! Был какой-то конфликт — это административное правонарушение. Дайте штраф и отпустите. Зачем их держать? Для чего?» — возмущается тренер задержанного.

На данный момент Артема Тарасова и Никиту Солонина отпустили. На молодых людей составили протоколы административно-правового нарушения. Однако юристам предстоит выяснить обстоятельства задержания и дальнейшие санкции.

полиция задержание тарасов мма солонин
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