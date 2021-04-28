«Авангард» обыграл ЦСКА и впервые выиграл Кубок Гагарина

Москва, 28 апреля. Омский «Авангард» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии турнира хоккеисты четыре раза обыграли московский ЦСКА.

В поединке, который прошел 28 апреля в Балашихе, была заброшена всего одна шайба. Ее автором стал игрок «Авангарда» Сергей Толчинский. Армейцы два периода пытались сравнять счет, но им это не удалось.

В предыдущем сезоне обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА. «Авангард» отобрал у столичных хоккеистов статус действующего чемпиона.

Спортивные эксперты ранее заявили, что у омской команды больше шансов стать победителем турнира, чем у ЦСКА. «Авангард», по их мнению, настроен более решительно.