Сообщения об отмене соглашения по российской базе в Судане оказались фейком

Хартум, 28 апреля. Заявление СМИ о приостановке «любого нового размещения российских военных» оказались ложными, сообщил источник в Судане.

По его данным, об отмене договоренностей по опорному пункту в Судане речи не идет.

В среду телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники сообщил, что Судан заморозил действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море.

«Приостановлено любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго», — говорилось в сообщении.

Представитель МИД страны Аль Мансур Буляд сообщил РИА Новости, что не располагает официальным подтверждением информации.

Президент РФ Владимир Путин 16 ноября 2020 года подписал проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

Согласно документу, в пункте базирования будут служить 300 военнослужащих Минобороны РФ. Будет построена вся инфраструктура, необходимая для размещения личного состава и членов их семей. За внешнюю охрану российской базы будут отвечать суданские военнослужащие. У причала ПМТО могут быть пришвартованы одновременно не более четырех российских военных кораблей. Выделенные земельные участки и построенные на них объекты становятся собственностью РФ.

Ранее редакция Telegram-канала "Рыбарь" специально для Федерального агентства новостей объяснила, зачем России база в Судане.