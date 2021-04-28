Глава правительства ЦАР рассказал о возвращении Кага-Бандоро к мирной жизни

Банги, 28 апреля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада рассказал о возвращении к мирной жизни города Кага-Бандоро.

Центральноафриканская армия (FACA) при помощи руандийских военных и консультативной поддержке российских инструкторов освободила населенный пункт Кага-Бандоро 11 апреля.

Административный центр префектуры Нана-Гребизи длительное время оставался оплотом боевиков, но в результате спецоперации FACA полностью перешел под контроль правительства.

«Жизнь Кага-Бандоро вернулась в нормальное русло к большому удовлетворению населения. Отныне так будет везде», — написал Нгребада на личной странице в Facebook.

На предоставленных главой правительства снимках видно, что в Кага-Бандоро возобновилась торговля на рынке, работает мелкий бизнес, люди открыто ходят по улицам.

После разгрома вооруженных группировок, действовавших на территории ЦАР, республика постепенно переходит к мирной жизни. Следующая задача властей и граждан страны — восстановление национальной экономики, пострадавшей от бандитов.