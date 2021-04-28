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Представитель жандармерии ЦАР призвал население активнее сотрудничать с силовиками

Весь мир
Представитель жандармерии ЦАР призвал население активнее сотрудничать с силовиками
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 28 апреля. Переход боевиков на использование мин потребует от Вооруженных сил ЦАР и граждан республики дополнительных усилий, чтобы окончательно зачистить страну от бандитов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь жандармерии республики Валери Його.

Он также призвал соотечественников не ослаблять бдительность и сообщать властям о всех необычных инцидентах.

«Что я могу посоветовать населению, так это тесно сотрудничать с силами безопасности, чтобы сообщать о подозрительных действиях, которые могут угрожать общественному порядку. Все должны удвоить бдительность», — пояснил он.

Национальная армия (FACA) при помощи российских инструкторов и поддержке руандийских военных ликвидировала бандформирования из сколоченной экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены».

В стране остаются только разрозненные мелкие отряды боевиков, которые от бессилия прибегают к установке взрывных устройств, от которых преимущественно страдают гражданские лица.

Только с начала апреля от взрывов заложенных боевиками мин погибли 16 мирных центральноафриканцев. Но далеко не все подобные случаи попадают в официальную статистику. Вероятно, количество жертв превышает данные правоохранителей.

При этом республика находится под оружейным эмбарго ООН, и мин в ней быть не должно. Местные жители подозревают, что запрещенным видом оружия радикалов снабжают «голубые каски», которых не раз ловили на сотрудничестве с бандитами.

Также на обстановку повлияла смерть президента Чада Идриса Деби. В связи с этим армия страны усилила охрану северных рубежей страны.

Однако в интервью для центральноафриканского издания Ndjoni Sango представитель жандармерии отметил, что повышенное внимание следует проявлять на всех границах ЦАР.

«Бдительность должна быть не только со стороны Чада, но и на других границах Центральноафриканской Республики, чтобы сохранить безопасность и преградить дорогу другим наемникам, которые попытаются проникнуть на территорию ЦАР. Эта бдительность также касается сообщников «Коалиции», которые все еще находятся на территории Центральноафриканской Республики», — объяснил Валери Його.

Армия, полиция и жандармерия ЦАР, подготовленные российскими инструкторами, не раз демонстрировали способность решать поставленные перед ними задачи. Нет сомнений, что и в этот раз военнослужащие FACA проявят себя с лучшей стороны. Однако в последнее время на повестке дня у правительства стоит уже не борьба с боевиками, а восстановление экономики.

африка цар
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