Представитель жандармерии ЦАР призвал население активнее сотрудничать с силовиками

Банги, 28 апреля. Переход боевиков на использование мин потребует от Вооруженных сил ЦАР и граждан республики дополнительных усилий, чтобы окончательно зачистить страну от бандитов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь жандармерии республики Валери Його.

Он также призвал соотечественников не ослаблять бдительность и сообщать властям о всех необычных инцидентах.

Национальная армия (FACA) при помощи российских инструкторов и поддержке руандийских военных ликвидировала бандформирования из сколоченной экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены».

В стране остаются только разрозненные мелкие отряды боевиков, которые от бессилия прибегают к установке взрывных устройств, от которых преимущественно страдают гражданские лица.

Только с начала апреля от взрывов заложенных боевиками мин погибли 16 мирных центральноафриканцев. Но далеко не все подобные случаи попадают в официальную статистику. Вероятно, количество жертв превышает данные правоохранителей.

#Centrafrique



Le 20 avril 2021, sur la route Baboua – Abba près du village de Bondiba, un conducteur de moto-taxi et ses 3 passagers dont une femme et deux enfants, ont sauté sur la mine et sont décédés des blessures. pic.twitter.com/TJ2i0gJVXx