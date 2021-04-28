Цивину потребовалась операция после решения суда вернуть квартиры дочери Баталова

Москва, 28 апреля. Друг Алексея Баталова Михаил Цивин намерен срочно лечь на операцию в больницу, поэтому не присутствовал в суде по делу о возврате имущества семье покойного артиста.

Скандал с отнятой у дочери Алексея Баталова и его супруги Гитаны Леонтенко недвижимостью завершился их победой в суде. Замоскворецкий районный суд поручил признать все бумажные махинации и передачу квартир друзьям покойного Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину незаконными.

Вдова покойной звезды сумела доказать, что никогда не подписывала документы о передаче недвижимости по доверенности. Семейный нотариус Дмитрий Бублий подтвердил, что ни дочь, ни жена ушедшего из жизни актера, не связывались с ним, чтобы подписать договор о ренте, как заявляли ранее Цивин и Дрожжина.

Однако сам Цивин на итоговом заседании не появился. Когда с ним связались журналисты «МК», он заявил, что ни о каком решении суда не знает, так как сейчас ему просто не до этого.

«Я ничего не могу сказать. Мы не были на суде. Мы ничего не знаем, мы болеем и готовимся к операции. Больше ничего сказать не могу», — заявил друг покойного актера.

Теперь дело будет передано в Следственный комитет, который изучит ситуацию и установит, был ли факт мошенничества со стороны Цивина и Дрожжиной.