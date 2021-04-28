В России отмечают День каскадера

28 апреля официально в России объявлен днем каскадеров. Сегодня съемочная группа ФАН-ТВ отправилась в Сестрорецк в школу каскадеров. Нам удалось пообщаться с основателем и учителем школы, а также с одним из учеников.

«Началось с того, что я с молодых лет стал каскадером. Прошел конкурс каскадеров сложнейший, и когда приехал работать в Сестрорецк, решил на базе нашего подросткового молодежного центра «Восход» создать школу каскадеров, потому что ребята занимались дзюдо, джиу-джитсу, акробатикой, вольной борьбой. Они были подготовленные, и легко было уже с таким запасом физподготовки и координацией движений подготовить каскадеров в кино», — рассказал основатель школы каскадеров Николай Павлов.

Профессия «каскадер» появилась в период активного развития кинематографа — в то время, когда начали снимать фильмы с трюками высокой сложности.

«Самое сложное в кино — это высотные падения, работа с огнем, взрывы, ну, а потом идут уже конные трюки. Они сложны тем, что нужно подчинить лошадь, чтобы она делала то, что каскадеру нужно», — поделился Николай Павлов.

«Чаще всего сложно выполнить трюки без батута, то есть на плоскости где-нибудь на асфальте, вот это единственное, что вызывает страх перед трюком именно на улице», — также поведал один из учеников Влад Печенко.

Сюжеты первых лент были довольно простыми, поэтому актеры в кадре все делали самостоятельно. Усложнение фабулы повлекло за собой повышение опасности кинотрюков и, соответственно, появилась необходимость замены в некоторых моментах актера каскадером.

«У нас на одном из эпизодов «5 минут тишины» тащили за ноги тросами вниз по склону. Это было самое прикольное», — сказал Влад Печенков.

Удивительно, но многие актеры раньше категорически отказывались от дублирования. Они хотели выполнять трюки сами во что бы то ни стало.

«Каскадеру тоже так же страшно, как обычному человеку, но каскадер может преодолевать страх, собраться и выполнить задание режиссера, ну, а простой человек, конечно, может спасовать», — из личного опыта поделился Николай Павлов.

Такое безрассудство стоило некоторым жизни. После таких трагедий актерам, не имевшим специальной подготовки, строго запретили самостоятельно выполнять сложные трюки, угрожающие жизни. Дублерами раньше могли становиться, как правило, спортсмены или циркачи. Сегодня же работают школы каскадеров.