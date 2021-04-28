Политолог объяснил, как победить «шавок, которые сегодня лают на Россию»

Москва, 28 апреля. Обвинения в адрес России стали нормой для стран, присягнувших на верность США, заявил политолог Валерий Коровин.

Болгарская прокуратура заявила ранее, что к взрывам на оружейных складах и заводах могут иметь отношение шестеро россиян. По словам пресс-секретаря главного прокурора Сийки Милевой, за десять лет там произошло несколько взрывов, в четырех случаях следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.

Политолог Валерий Коровин в беседе с порталом «Царьград» напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг какую-либо причастность России к этим происшествиям.

«Это уже стало некой нормой для тех, кто присягнул на верность глобалистам Байдена, — во всем обвинять Россию. Обвинять автоматически, не задумываясь, не глядя, даже не разбираясь в сути вопроса, потому что для зачета со стороны такой постчеловеческой администрации Джо Байдена этого не требуется. Им не нужно никаких доказательств и объяснений», — подчеркнул политолог.

Чтобы прекратить тренд на непрерывный поток обвинений в адрес России, нужно, по словам эксперта, становиться сильнее, создавать новую коалицию стран, не признающих глобализм, и выстраивать многополяный мир.

«Тогда все эти шавки, которые сегодня лают на Россию, будут сбегаться к нашим ногам и целовать русский сапог, вновь вступающий в Европу», — резюмировал Коровин.

В среду стало известно, что МИД Болгарии пригласил на встречу посла РФ Элеонору Митрофанову. После диалога с российским дипломатом ведомство пообещало обнародовать данные о проведенной беседе.