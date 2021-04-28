Подписчики осудили Лободу за неудачное фото Ольги Бузовой в ее профиле

Москва, 28 апреля. Музыкальная исполнительница Светлана Лобода дала новый виток давнему конфликту с певицей Ольгой Бузовой. Артистки делили сцену на вручении премии Cosmopolitan Man Awards.

Знаменитости враждуют уже несколько лет. Всему виной стало скандальное заявление Лободы о фанатах Бузовой. И вот спустя три года Лобода и Бузова встретились на церемонии вручения наград Cosmopolitan Man Awards. Звезды вручали премию режиссеру Кириллу Серебренникову, при этом экс-солистка «ВИА Гры» демонстративно сохраняла дистанцию с соведущей. А все фотографии с мероприятия на странице певицы были обрезаны, чтобы пользователи не увидели ее стоящей рядом с Бузовой. Фолловеры Лободы не могли оставить этот факт без внимания. Стоит отметить, что далеко не всем этот поступок оказался разумным.

«Можно было бы выложить нормальное фото с Бузовой», — заявили подписчики.

Светлана Лобода ранее прокомментировала громкий скандал с участием украинской певицы Ани Лорак. В программе «Судьба человека» Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей романтические отношения за продвижение по карьерной лестнице. Лобода не поверила этим обвинениям и встала на сторону продюсера.