Глава правительства ЦАР дал старт программе развития сельского хозяйства в республике

Банги, 28 апреля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада принял участие в церемонии запуска Программы развития села в ЦАР (DEVRUR II).

Проект направлен на оживление социально-экономической деятельности в районах, расположенных вокруг городов Буар, Пауа, Бозум, Босангоа, Боали, Писса, Мбаики и Банги.

Результатом реализации программы должно стать расширение местного сельскохозяйственного производства и переработки за счет создания многофункциональных полей в сельских и пригородных центрах.

Этот план полностью отвечает задаче, которая стоит перед правительством ЦАР. После разгрома бандформирований, действовавших на территории республики, власти взялись за восстановление национальной экономики, ключевым сектором которой является сельское хозяйство.

Ранее в ЦАР стартовал проект обновления сельскохозяйственной базы данных. Полученные сведения планируется использовать для дальнейшего реформирования аграрного сектора.