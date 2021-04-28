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Эвелина Хромченко продемонстрировала универсальную для всех типов фигуры юбку

Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко продемонстрировала универсальную для всех типов фигуры юбку
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 28 апреля. Fashion-эксперт программы «Модный приговор» на Первом канале показала россиянкам, какая форма юбки идеально сядет на любой женской фигуре.

Расширенная книзу юбка с высокой посадкой и длиной по щиколотки подойдет всем типам фигур, уверена журналистка. Особенно эта форма юбки пригодится женщинам, которые недовольны Х-образным силуэтом ног.

«Здесь есть один важный момент — если юбка выдержана в той длине, которая представлена на моделях, мы получаем идеальный образчик стиля «леди-лайк», потому что она комплементарна к любой форме ноги», — рассказывает Хромченко.

Форму щиколоток можно скорректировать с помощью обуви. Чтобы визуально удлинить ноги, нужно носить лодочки бежевого цвета. Такой прием также сделает щиколотки тоньше и изящнее.

Ранее Эвелина Хромченко продемонстрировала брюки, которые стали настоящим хитом в этом году. Это оверсайз-брюки с лампасами. Кроме того, эксперт обратила внимание на актуальность кроп-топов в нынешнем сезоне.

мода модный приговор тренды хромченко
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