Ларисе Удовиченко — 66. Вспоминаем яркие роли в кино

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко 29 апреля празднует свой день рождения. Популярность обрушилась на нее в 24 года, когда она сыграла в мини-сериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979). В одно мгновение она превратилась в одну из самых востребованных советских актрис и впоследствии сыграла в десятках картин.
Ко дню рождения артистки ФАН собрал топ ее знаковых ролей в кино.
Мэри Поппинс, до свидания (1983)
В прекрасном фильме-мюзикле Леонида Квинихидзе актриса сыграла миссис Бэнкс, мать семейства, озабоченного поисками идеальной няни. Героиня умна, обаятельна и элегантна, ходит на заседания Лиги женщин Вишневой улицы и является профсоюзной активисткой, что вполне соответствует образу из классической диснеевской экранизации 1964 года. Сыграв миссис Бэнкс, Удовиченко лишний раз показала, что даже в эпизодических ролях способна блистать.
Сукины дети (1990)
История «бунта», основанная на реальных событиях из жизни легендарного Театра на Таганке, когда режиссера Юрия Любимова лишили гражданства за антипартийные высказывания. По сюжету актеры труппы, в числе которых героиня Удовиченко, объявляют забастовку. Для одной из ярких сцен актриса рискнула предстать полностью обнаженной, отчего сыгранный образ стал по-настоящему пикантным и вошел в число смелых работ артистки.
На кого Бог пошлет (1994)
Роль в комедии Владимира Зайцева актриса считает любимой в карьере. В довольно доброй для 1990-х годов картине Удовиченко играет женщину, решившуюся на искусственное оплодотворение — метод для того времени передовой. Сюжет балует неожиданными поворотами и смешными ситуациями, а в кадре мелькают лица Станислава Садальского и молодого Константина Хабенского.
Даша Васильева. Любительница частного сыска (2003–2005)
В детективном сериале на стыке драмы и комедии Удовиченко играет главную героиню обширной серии романов Дарьи Донцовой. Ее Даша Васильева — энергичная, упертая и не умеющая сидеть на месте дамочка, обожающая запутанные дела и расследования. Детективная работа для нее — не средство заработка, а настоящая любовь и смысл жизни. Благодаря этому, а также авантюрному характеру женщина постоянно попадает в криминальные и рискованные истории. Однако всегда находит из них выход, и делает это изумительно.