Ларисе Удовиченко — 66. Вспоминаем яркие роли в кино

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко 29 апреля празднует свой день рождения. Популярность обрушилась на нее в 24 года, когда она сыграла в мини-сериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979). В одно мгновение она превратилась в одну из самых востребованных советских актрис и впоследствии сыграла в десятках картин.

Ко дню рождения артистки ФАН собрал топ ее знаковых ролей в кино.

Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» /

Мэри Поппинс, до свидания (1983)

В прекрасном фильме-мюзикле Леонида Квинихидзе актриса сыграла миссис Бэнкс, мать семейства, озабоченного поисками идеальной няни. Героиня умна, обаятельна и элегантна, ходит на заседания Лиги женщин Вишневой улицы и является профсоюзной активисткой, что вполне соответствует образу из классической диснеевской экранизации 1964 года. Сыграв миссис Бэнкс, Удовиченко лишний раз показала, что даже в эпизодических ролях способна блистать.

Кадр из фильма «Сукины дети» /

Сукины дети (1990)

История «бунта», основанная на реальных событиях из жизни легендарного Театра на Таганке, когда режиссера Юрия Любимова лишили гражданства за антипартийные высказывания. По сюжету актеры труппы, в числе которых героиня Удовиченко, объявляют забастовку. Для одной из ярких сцен актриса рискнула предстать полностью обнаженной, отчего сыгранный образ стал по-настоящему пикантным и вошел в число смелых работ артистки.

Кадр из фильма «На кого Бог пошлет» /

На кого Бог пошлет (1994)

Роль в комедии Владимира Зайцева актриса считает любимой в карьере. В довольно доброй для 1990-х годов картине Удовиченко играет женщину, решившуюся на искусственное оплодотворение — метод для того времени передовой. Сюжет балует неожиданными поворотами и смешными ситуациями, а в кадре мелькают лица Станислава Садальского и молодого Константина Хабенского.

Кадр из сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска» /

Даша Васильева. Любительница частного сыска (2003–2005)

В детективном сериале на стыке драмы и комедии Удовиченко играет главную героиню обширной серии романов Дарьи Донцовой. Ее Даша Васильева — энергичная, упертая и не умеющая сидеть на месте дамочка, обожающая запутанные дела и расследования. Детективная работа для нее — не средство заработка, а настоящая любовь и смысл жизни. Благодаря этому, а также авантюрному характеру женщина постоянно попадает в криминальные и рискованные истории. Однако всегда находит из них выход, и делает это изумительно.