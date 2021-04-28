Вдова Леонида Борткевича заявила, что певца отравили алкоголем

, 28 апреля. Третья жена солиста «Песняров» Леонида Борткевича, модель Татьяна Родянко обвинила подругу бывшего мужа Антонину Саврасову в причастности к смерти исполнителя.

«Человек, который просто ускорил все это дело. Она была там, да. Я просила ее уехать, но она почему-то этого не сделала. Ее вещи находились в квартире: у нее стояла зубная щетка в ванной, она, простите, спала в кровати ребенка, постелила себе постельное белье. Антонина просто следила. Я уехала, и ощущение, что она за этим углом стояла и смотрела: там я или не там. И приход, и посещения, когда меня не было. Она там появлялась, а он был все хуже и хуже», — указала модель на таинственную закономерность.

Когда состояние артиста заметно ухудшилось, Саврасова спешно ретировалась из квартиры, забрав свои вещи. Музыканту вызвала скорую помощь его третья жена. Борткевичу полегчало, но затем его подруга снова явилась к нему, заявила Родянко, попросив присутствующих сделать выводы. Сама Саврасова все обвинения в свой адрес отрицает.

Заслуженный артист БССР и бывший солист «Песняров» Леонид Борткевич умер в Минске 13 апреля. Музыкальный исполнитель ушел из жизни в 71 год.