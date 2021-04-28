Толкалина заявила о своих сверхъестественных способностях 

Москва, 28 апреля. Актриса Любовь Толкалина призналась, что обладает мощной сверхъестественной энергетикой, которая влияет на технику и даже на людей.

В интервью Grazia актриса рассказала, что давно заметила у себя мощную энергетику, которая способна ломать электрические приборы или выключать свет. Она привела пример, как однажды ходила к врачу на ЭКГ. Сделать процедуру не смогли, так как аппарат по неизвестной причине сломался. Сама Толкалина уверена, что это ее энергия повлияла на прибор. Иногда при входе актрисы в помещение сразу же лопаются лампочки.

Однако поломки техники и перебои с электричеством не наводят на нее панику. Больше всего Толкалина боится повлиять своими мыслями и энергией на людей. Поэтому выбрала путь думать позитивно и не осуждать окружающих.

«Потому что если я о ком-то подумаю в отрицательном смысле, то с ним может что-то неприятное произойти. Такое бывало, поэтому я себя берегу и ограждаю от негатива. Моя задача — держать фокус на свете», — рассказала звезда российских фильмов.

Актриса заявила, что старается никогда себя ни с кем не сравнивать, так как это может породить чувство зависти и навредить личной ауре. Она рассказала корреспондентам, что верит в бога и живет по его писаниям.

Сейчас у Толкалиной и ее возлюбленного Егора Кончаловского подрастает дочь Мария, решившая связать свою жизнь с модельным бизнесом.