Александра Маслакова из «Холостяка» сделала пластическую операцию в 11 лет

Москва, 28 апреля. Александра Маслакова, участница таких шоу, как «Холостяк» и «Последний герой», откровенно призналась, что уже в раннем возрасте пережила пластическую операцию на уши.

С согласия мамы Маслакова уже в 11 лет легла под нож пластического хирурга. И все из-за насмешек со стороны одноклассников. Дети издевались над большими ушами девочки, что породило множество комплексов и привело к неуверенности в себе. Маслакова уговорила мать согласиться на проведение операции по уменьшению ушей. На время, призналась звезда «Холостяка» в Instagram, стало лучше.

«В детстве у меня были огромные уши. Одноклассники издевались настолько, что в 11 лет (!) я уговорила маму на пластическую операцию. И знаете, на какой-то период времени, действительно, стало легче!» — откровенно рассказала Маслакова.

Однако скоро обидчики нашли новый предмет для травли на лице модели — ее нос. И тут девушка поняла, что люди всегда будут критиковать тебя за изъяны. Главное — любить и уважать себя.

Рейтинги шоу «Холостяк», в котором участвовала Маслакова, оставляют желать лучшего. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, просмотры шоу с Егором Кридом были куда выше, чем с рэпером Тимати.