Долг платежом красен: как бюджет Уганды трещит под тяжестью внешних заимствований

Министр финансов Уганды Матия Касайя заявил, что правительство будет добиваться переноса платежей по долгам государства.

Общественные организации республики бьют тревогу. Они требуют от властей более эффективной финансовой политики и ответственного отношения к инвестициям.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, кому задолжала Уганда, а главное — сможет ли руководство республики справиться с накопившимися обязательствами.

В интервью для агентства Reuters глава Минфина Уганды Матия Касайя сообщил, что для погашения заимствований государства перед внешними и внутренними кредиторами потребуется пересмотреть условия выплат. В первую очередь это касается Всемирного банка и китайского Эксимбанка.

Растущий объем задолженности перед внешними и внутренними кредиторами достиг 17, 96 миллиарда долларов США и подходит к отметке в 50% от ВВП. На экспертном уровне это считается потолком для дальнейших безопасных заимствований.

На сегодняшний день главными кредиторами Кампалы являются Международная ассоциация развития, Эксимбанк КНР и Африканский банк развития. Однако полный список финансовых доноров угандийского правительства гораздо шире, причем в нем есть как международные финансовые организации, так и отдельные государства.

С одной стороны, это позволяет вести переговоры о реструктуризации сразу по нескольким направлениям. С другой — каждый новый кредит увеличивает стоимость последующего.

Масла в огонь обсуждения бюджетных заимствований подливают обещания действующего президента Уганды Йовери Мусевени. После январских выборов, на которых он победил с показателем 58,38% голосов, глава государства озвучил план дальнейшего развития страны.

В ближайшие годы он намерен сосредоточиться на укреплении армии, транспортной инфраструктуре, электроснабжении, здравоохранении и образовании. Также планируется создать Фонд благосостояния нации и поднять зарплаты ученым и военнослужащим.

План Мусевени выглядит достаточно прагматично, однако следом за ним вышел проект бюджета страны на 2021–2022 год, который ставит под сомнение выполнение задуманных президентом преобразований, но подразумевает дальнейшее увеличение долгов.

По прогнозам Минфина Уганды, внутренние доходы в будущем году сократятся на 32,3 млн долларов США и покроют лишь 47,5% бюджета. Остальное придется финансировать за счет внешних и внутренних заимствований.

При этом, несмотря на обещания Мусевени, планируется сократить ассигнования на сельское хозяйство и здравоохранение. Также в числе отстающих секторов наука, торговля, техника и инновации.

