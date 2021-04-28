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Долг платежом красен: как бюджет Уганды трещит под тяжестью внешних заимствований

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Долг платежом красен: как бюджет Уганды трещит под тяжестью внешних заимствований
Федеральное агентство новостей  / 

Министр финансов Уганды Матия Касайя заявил, что правительство будет добиваться переноса платежей по долгам государства.

Общественные организации республики бьют тревогу. Они требуют от властей более эффективной финансовой политики и ответственного отношения к инвестициям.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, кому задолжала Уганда, а главное — сможет ли руководство республики справиться с накопившимися обязательствами.

С миру по нитке

В интервью для агентства Reuters глава Минфина Уганды Матия Касайя сообщил, что для погашения заимствований государства перед внешними и внутренними кредиторами потребуется пересмотреть условия выплат. В первую очередь это касается Всемирного банка и китайского Эксимбанка.

Растущий объем задолженности перед внешними и внутренними кредиторами достиг 17, 96 миллиарда долларов США и подходит к отметке в 50% от ВВП. На экспертном уровне это считается потолком для дальнейших безопасных заимствований.

На сегодняшний день главными кредиторами Кампалы являются Международная ассоциация развития, Эксимбанк КНР и Африканский банк развития. Однако полный список финансовых доноров угандийского правительства гораздо шире, причем в нем есть как международные финансовые организации, так и отдельные государства.

С одной стороны, это позволяет вести переговоры о реструктуризации сразу по нескольким направлениям. С другой — каждый новый кредит увеличивает стоимость последующего.

Долг платежом красен: как бюджет Уганды трещит под тяжестью внешних заимствований
Федеральное агентство новостей  / 

Между бюджетом и обещаниями

Масла в огонь обсуждения бюджетных заимствований подливают обещания действующего президента Уганды Йовери Мусевени. После январских выборов, на которых он победил с показателем 58,38% голосов, глава государства озвучил план дальнейшего развития страны.

В ближайшие годы он намерен сосредоточиться на укреплении армии, транспортной инфраструктуре, электроснабжении, здравоохранении и образовании. Также планируется создать Фонд благосостояния нации и поднять зарплаты ученым и военнослужащим.

План Мусевени выглядит достаточно прагматично, однако следом за ним вышел проект бюджета страны на 2021–2022 год, который ставит под сомнение выполнение задуманных президентом преобразований, но подразумевает дальнейшее увеличение долгов.

По прогнозам Минфина Уганды, внутренние доходы в будущем году сократятся на 32,3 млн долларов США и покроют лишь 47,5% бюджета. Остальное придется финансировать за счет внешних и внутренних заимствований.

При этом, несмотря на обещания Мусевени, планируется сократить ассигнования на сельское хозяйство и здравоохранение. Также в числе отстающих секторов наука, торговля, техника и инновации.

Управление расходами

Аудиторский отчет показывает, что ВВП Уганды показывает неуклонный рост с 2013–2014 финансового года. Однако вместе с тем опережающими темпами увеличивается и объем заимствований. В будущем эта тенденция, по всей видимости, продолжится.

Научный сотрудник Исследовательского центра экономической политики Уганды Пол Лакума уверен, что в значительной мере сложившаяся ситуация стала результатом нецелевого расходования уже выделенных средств.

«Проблема Уганды — это недисциплинированность. Мы часто не используем взятые в долг деньги для той цели, для которой они предназначались. Мы должны беспокоиться об управлении, а не о пороге заимствований. Потому что, если мы правильно используем деньги, мы сможем их вернуть», — отметил исследователь.

С ним согласен представитель национальной организации Угандийская долговая сеть (UDN) Юлиус Капвепве, который призывает правительство более эффективно тратить заемные средства, вместо увеличения размеров долга.

«Необходимо активизировать стимулирование прибыльных государственных предприятий в целях получения доходов в бюджет для сокращения государственных заимствований в среднесрочной перспективе», — заявил специалист.

С экспертами согласен и министр финансов Матия Касайя, который отметил, что не является поклонником кредитов. Однако не видит альтернативных способов преодоления сложившейся ситуации.

Экономика в плену политики

Рецепт преодоления долговой зависимости очевиден: сокращение и жесткий контроль над расходами при поиске возможностей для увеличения доходов бюджета.

Но для реализации такого сценария требуется эффективная работа правительства и воля главы государства. А на этом направлении у Уганды имеются некоторые трудности.

Переизбранный на шестой срок подряд Йовери Мусевени в начале правления провел в стране ряд экономических преобразований, которые вытянули Уганду с нижних мест в рейтинге экономического развития. Но с возрастом глава государства стал проявлять склонность к авторитаризму и трайбализму, что сказывается на качестве госуправления.

Таким образом, в ближайшие пять лет ожидать от 76-летнего политика кардинальных преобразований в финансовой сфере страны не приходится. Однако Уганда, как и другие страны региона, сильно пострадала от пандемии COVID-19, нашествия пустынной саранчи и других стихийных бедствий.

Долг платежом красен: как бюджет Уганды трещит под тяжестью внешних заимствований
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

В связи с этим правительство республики может рассчитывать на снисхождение международных кредиторов и реструктуризацию задолженности, добиваться которой намеревается Минфин.

африка уганда
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