Регина Тодоренко бросила больного сына и улетела на съемки 

Москва, 28 апреля. Звездная ведущая программы про путешествия «Орел и решка» Регина Тодоренко назвала себя плохой матерью и рассказала, как оставила малолетнего сына на попечение его отцу.

В блоге Instagram ведущая призналась подписчикам, что ей пришлось покинуть дом и больного ребенка ради съемок. За это 30-летняя ведущая назвала себя плохой матерью и призналась в давящем на нее чувстве вины.

«Меня прям накрывает из-за того, что сейчас я не рядом, а в 1000 км от дома. И даже не могу приобнять нашу крошку. Гипертрофированное чувство вины снова одолевает, а внутренний голос орет: «Это ты не уследила! Надо больше времени проводить с ребенком»», — корит себя звезда.

Она призналась, что пытается отвлечься от грустных мыслей плотной работой. Но это не всегда получается. По словам Тодоренко, очень сложно искренне чему-то удивляться или радоваться на камеру, когда в душе одни переживания за наследника и желание разреветься.

В таких сложных жизненных ситуациях на помощь артистке приходит ее муж, певец Влад Топалов. Она поблагодарила супруга теплыми словами за заботу о ней и их общем сыне, и назвала его «суперменом». Телеведущая уверена, что в таких важных вещах, как забота и поддержка, проявляется настоящая любовь.

Звезда и раньше рассказывала об отношениях с мужем, заявляя, что сейчас в их браке исчезла страсть и юношеская влюбленность. Однако телеведущая этому даже рада, так как эти поверхностные чувства заменила настоящая, крепкая любовь.