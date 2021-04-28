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Ко дню рождения Александра Миндадзе: лучшие фильмы режиссера

Общество
Ко дню рождения Александра Миндадзе: лучшие фильмы режиссера
ТАСС  /  Новодережкин Антон

Российский сценарист, продюсер и режиссер Александр Миндадзе отмечает 28 апреля свое 72-летие. Накануне на Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоялась премьера картины Миндадзе «Паркет». Фильмы Миндадзе-режиссера — в материале ФАН.

Александр Миндадзе прежде всего прославился как сценарист. Фильмы, над которыми он работал, неоднократно удостаивались высоких наград. Он получил премию Ленинского комсомола за сценарий к фильму «Слово для защиты», Государственную премию СССР за фильм «Слуга», премию «Золотой овен» за лучший сценарий к фильмам «Время танцора», «Космос как предчувствие» и ряд других наград. В 2007 году Миндадзе дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Отрыв».

Отрыв (2007)

Ко дню рождения Александра Миндадзе: лучшие фильмы режиссера
kinopoisk.ru  / Prt Scr

Первая режиссерская работа Александра Миндадзе получила множество положительных отзывов критиков, которые отметили ее смелось и бескомпромиссность. Картина рассказывает историю человека, потерявшего жену в авиакатастрофе. Он пытается выяснить истинную причину трагедии и внедряется в компанию пилотов. Однако попадает в ловушку чужой жизни, по сравнению с которой реальности кажется серой и бессмысленной.

В субботу (2011)

Ко дню рождения Александра Миндадзе: лучшие фильмы режиссера
kinopoisk.ru  / Prt Scr

В центре сюжета фильма — «маленький человек», которые становится свидетелем аварии на АЭС. Перед ним стоит дилемма – рассказать об опасности близким или подчиниться воле начальства. Все действия картины умещаются в один день. Фильм получил гран-при «Золотой Ирис» и был отмечен жюри кинофестиваль «Дух огня».

Милый Ханс, дорогой Петр (2015)

Ко дню рождения Александра Миндадзе: лучшие фильмы режиссера
kinopoisk.ru  / Prt Scr

Художественный фильм производства России, Германии, Украины и Великобритании получил премию «Ника» в 2016 году. Главные герои картины – немецкие инженеры, которые работают в СССР перед началом Второй Мировой войны. Учитывая исторический контекст, отношения между советскими и немецкими инженерами воспринимаются зрителями под особым углом.

Паркет (2021)

Ко дню рождения Александра Миндадзе: лучшие фильмы режиссера
kinopoisk.ru  / Prt Scr

Фильм «Паркет» рассказывает о бывших друзьях, которые встречаются спустя много лет на юбилее танцевального клуба и собираются повторить знаменитое танго втроем, сделавшее их в молодости знаменитыми. Драма выйдет в российский прокат 13 мая.

александр миндадзе
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