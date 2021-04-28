Фигурист Илья Авербух потерял 2,5 млн рублей из-за коронавируса в 2020 году

Москва, 28 апреля. Фигурист и хореограф Илья Авербух владеет двумя компаниями, занимающимися постановками спортивно-развлекательных мероприятий. Их общий убыток составил 2,5 млн рублей за 2020 год.

Именитый спортсмен — владелец «ММГ Скейтинг» и продюсерской компании «Илья Авербух». Согласно базе данных юрлиц Rusprofile.ru, первая организация принесла знаменитости 1,8 млн рублей за прошлый год, а вторая — потерпела убытки в размере 4,3 млн рублей. В итоге общий минус компаний Авербуха составил два с половиной миллиона рублей, передает «Собеседник».

Всему виной жесткие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Перед новогодними праздниками правительство Москвы запретило общественные мероприятия на спортивных аренах, в связи с чем ледовые шоу не принесли никакой прибыли в самый пик заработков.

Пандемия коронавируса негативно сказалась и на компаниях режиссера Бориса Грачевского. Как ранее удалось выяснить ФАН, «Продюсерский Центр Ералаш» лишился 25 млн рублей за прошлый год.