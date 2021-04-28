Режиссер Егор Кончаловский сообщил о возвращении Аринбасаровой в кино

Москва, 28 апреля. Режиссер Егор Кончаловский поделился радостной новостью с подписчиками в Instagram. Он написал о скором возращении своей матери, актрисы Натальи Аринбасаровой к съемкам в кино.

Наталья Аринбасарова, последней работой которой стала многосерийная историческая драма «А.Л.Ж.И.Р.», появившаяся на экранах в 2019 году, в мае этого года приступит к съемкам в картине своего сына Егора Кончаловского. Правда, информация о том, в каком именно проекте будет задействована артистка, пока не раскрывается.

«Мамочка будет сниматься у меня в мае, счастье!» — написал Егор Кончаловский.

На эту новость радостно отреагировали коллеги Кончаловского. Например, в комментариях отметилась актриса Ирина Безрукова. Подписчики режиссера тоже поделились своими эмоциями.

«Егор, хорошая новость! Мамочке вашей и вам творческих успехов! Удачи!»; «Как это здорово, когда такое отношение к маме. Замечательно, Егор!»; «Это очень здорово, здоровья и счастья Наталье Аринбасаровой», — отметили фолловеры режиссера.

Ранее стало известно, что дочь Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария решила попробовать себя в модельном бизнесе. На счету у девушки уже три модных показа.