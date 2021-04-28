Евгений Плющенко и Яна Рудковская не могут выйти «в плюс» на ледовых шоу

Москва, 28 апреля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе со своей женой Яной Рудковской уже два года прогорает на показе ледовых шоу.

Фигурист не может выйти на достойный заработок, показывая свои шоу зрителям, в то время как спортсменка Татьяна Навка собирает целые залы. Компания Плющенко, основанная вместе с его супругой, продюсером Рудковской, «Планета Плюс» потеряла за 2019 и 2020 годы больше миллиона рублей. Как заметили журналисты «Собеседника», за 2019 год организация ушла даже в больший минус, чем за карантинный 2020-й, когда все мероприятия были отменены по всему миру.

Однако есть и прибыльные начинания у звездной пары. Школа спортсмена и фигуриста «Ангелы Плющенко», занимающаяся подготовкой детей к большим соревнованиям и Олимпиаде, принесла чемпиону выручку в размере 16 миллионов рублей за минувший 2020 год.

Последнее время Плющенко пытался заработать на показе шоу «Лебединое озеро», где одной из главных героинь является олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова, которая уже успела завершить свою спортивную карьеру.