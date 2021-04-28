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Победительнице шоу «Точь-в-точь» не доверили воплощение образа Пугачевой

Шоу-бизнес
Победительнице шоу «Точь-в-точь» не доверили воплощение образа Пугачевой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 28 апреля. Победительница пародийного проекта «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова поделилась подробностями съемок в проекте и рассказала, как ей запретили изображать Аллу Пугачеву на сцене.

Финальный выпуск шоу «Точь-в-точь» показали в эфире Первого канала 25 апреля. Победительницей проекта стала певица Анастасия Спиридонова, воплотив на сцене образ американской соул-певицы Ареты Франклин. На самом деле исполнительница больше всего хотела перевоплотиться в примадонну российской эстрады, однако организаторы программы не дали ей такого шанса.

«Пугачева была в моем списке первой, но мне не дали изобразить ее. Все решает режиссер. В первом выпуске Примадонну сразу отдали Даше Антонюк, поэтому все вопросы отпали», — призналась Спиридонова в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой».

Причина подобной конкуренции кроется, по мнению победительницы, в том, что российская эстрада не имеет большого количества выдающихся талантов, поэтому многие артисты соревнуются за шанс на время стать Ириной Аллегровой и Аллой Пугачевой. Как раз сложнее всего Спиридоновой дались номера с Ириной Аллегровой, а также Тиной Тернер.

Солист группы «Непара» Александр Шоуа ранее высказался о работе членов жюри проекта «Точь-в-точь». Артист назвал оценку судей субъективной.

пугачева Спиридонова точь-в-точь
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