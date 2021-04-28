Мотострелки ЗВО РФ провели рейдовые учения в Воронежской области

Воронеж, 28 апреля. Военнослужащие Западного военного округа провели учение по особенностям действий рейдовых подразделений на полигоне Криница в Воронежской области.

Мотострелковые подразделения под усилением танковой роты прошли в глубину обороны условного противника в отрыве от основных сил. Кроме этого, военнослужащим необходимо было уничтожить «вражескую» технику в тылу.

Мотострелки действовали по наводке разведывательных подразделений, а также по информации от боковой походной заставы, которая в этот момент наблюдала за флангом. Инженерно-саперный взвод обеспечил безопасное прохождение минно-взрывных заграждений.

После выполнения поставленных задач в тылу «врага» мотострелки ЗВО произвели условное минирование, которое не позволило войскам противника отступить на заранее подготовленные рубежи.

В маневрах приняли участие 500 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа и свыше 90 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения ВДВ России получат многоцелевую парашютную систему.