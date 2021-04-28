Серуканов ответил на фейк Певчих и Албурова о зарплатах в RT

Комментируя новое «расследование» команды Алексея Навального, посвященное сотрудникам телеканала RT и ведущим стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу», бывший юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Виталий Серуканов назвал видео «бредом сумасшедших», находящихся в агонии.

Ролик соратников Навального Марии Певчих и Георгия Албурова был опубликован в среду, 28 апреля. Одним из героев видео оказался Виталий Серуканов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он заявил, что не может назвать это расследованием, так как озвученная Албуровым и Певчих информация не соответствует действительности.

/ Prt Scr

«Бред сумасшедших, которые в агонии находятся. Я не увидел там никакой фактуры, я увидел только сопли Албурова, которые он наматывает на свой беглый кулак. Они понимают, что они в агонии, им очень не нравится стрим, в котором я принимаю участие, «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Мы очень много времени уделяем команде Навального, нас смотрят навальнисты, как бывшие, так и нынешние, поэтому таким образом они пытаются, видимо, в очередной раз нас пропиарить, чтобы нас смотрело еще больше навальнистов», — объяснил Серуканов.

/ Prt Scr

По его мнению, соратники Навального однозначно пытаются отомстить ему, но, не имея других возможностей, они просто распространяют фейки. Серуканов с иронией отметил, что ему даже польстило внимание со стороны «таких видных представителей Великобритании», как Мария Певчих, и выразил надежду, что сегодняшний стрим «Прекрасной России бу-бу-бу» будет смотреть вся команда Навального.

«Я уверен в том, что те данные, которые сегодня предоставили публике, — это просто фейк, к этому нельзя серьезно относиться. Но в то же время это повод обратить внимание. Там, я так понял, есть персональные данные. Это как минимум состав уголовного преступления. Потому что непонятные люди, которые живут где-то между Германией и Литвой, а кто-то в Великобритании, почему-то раскидываются персональными данными россиян. Это не очень хорошее явление», — заключил Виталий Серуканов.

Напомним, ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о планах подать заявление в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности авторов опубликованных материалов за оскорбления и клевету.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.