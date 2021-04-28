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Внебрачный сын Игоря Крутого получил от отца особняк, квартиру и машину

Шоу-бизнес
Внебрачный сын Игоря Крутого получил от отца особняк, квартиру и машину
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 апреля. Музыкальный композитор Игорь Крутой подарил своему внебрачному сыну Якову роскошный трехэтажный особняк, квартиру в Москве и внедорожник BMW.

Продюсер тщательно скрывает, что у него есть внебрачный сын. Однако журналистам удалось пообщаться с Сергеем Мирошниковым, который воспитывал Якова до пятилетнего возраста.

Мирошников познакомился с матерью Якова Ириной, когда служил в морском флоте. Женщина была родом из крохотного села в Нижегородской области. Она приехала покорять столицу и в 1989 году вышла замуж за Мирошникова. Однако их семейная жизнь не заладилась. Возлюбленные крупно поссорились в 1991 году.

Спустя некоторое время они встретились в магазине «Октябрьский», где любили отовариваться звезды. Там Ирина работала продавцом. Выйдя навстречу Мирошникову, она показала округлившийся живот и заявила, что ребенок его. После этого супруги помирились, а вскоре на свет появился Яков. На этом имени настаивала Ирина.

По прошествии пяти лет муж и жена развелись. Ирина ушла из жизни в 2019 году. Тогда с Мирошниковым связался Яков и заявил, что он не его родной сын, а своего биологического отца он видит по телевизору. Позже стало известно, что речь идет об Игоре Крутом, в доказательство этого были предоставлены результаты ДНК-тестов.

Вскоре Яков сменил фамилию и отчество и перестал общаться с воспитывавшим его Мирошниковым. Наследник композитора рассказывал мужу матери, что музыкант подарил ему трехэтажный особняк, который когда-то-то принадлежал Льву Лещенко, а также внедорожник BMW и квартиру на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У Игоря Крутого есть дочь Александра, которая родилась в 2003 году. Артист радостно сообщил, что его семнадцатилетней дочери удалось поступить в Университет в Майами.

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